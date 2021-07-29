عاجل.. استهداف محيط السفارة الأمريكية فى بغداد بصاروخى كاتيوشا

جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، باستهداف محيط السفارة الأمريكية فى العاصمة بغداد بصاروخين كاتيوشا.



جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، باستهداف محيط السفارة الأمريكية فى العاصمة بغداد بصاروخين كاتيوشا. وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "منظومة ال C-RAM فشلت فى إبعاد الصواريخ وسقط عدد من شظايا المنظومة على سيارات مدنية ومنزل ".

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