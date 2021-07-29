استئناف أعمال مشروع التوسعة الثالثة في الحرم المكي

استؤنفت أعمال مشروع التوسعة السعودية الثالثة لحِزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية والتشطيبات المعمارية في الحرم المكي.
يأتي ذلك بعد الاستفادة من مواقع المشروع لاستيعاب أعداد الحجاج والمصلين خلال موسم الحج بمسطح إجمالي 519,149 متراً مربعاً، ومن ضمنها مشروعات توسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف، وذلك وفقا لوكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضحت وكالة المشاريع أن الأعمال تشمل البوابات والمنارات الرئيسية "باب الملك عبد العزيز، وباب العمرة، وباب الفتح".
وأكدت استكمال أعمال تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف، واستكمال أعمال مشروع ميزانين الدور الثاني بالإضافة للأعمال والخدمات المساندة وحزم مشروعات البنية التحتية بالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات التابع لوزارة المالية.
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