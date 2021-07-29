ضرب زلزال قوته 7.3 درجات شبه جزيرة ألاسكا، الأربعاء، وفقا للمعهد الأميركي للجيوفيزياء ما دفع السلطات الأميركية إلى إصدار تحذير من خطر وقوع تسونامي.
ووقع الزلزال على بعد 106 كيلومترات جنوب شرق مدينة بيريفيل بحسب المعهد الأميركي. والتحذير من التسونامي يتعلق بالساحل الجنوبي للولاية وكذلك شبه جزيرة آلاسكا، وفقا لفرانس برس.
وتقع آلاسكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي. وتمتد هذه المنطقة من خليج آلاسكا إلى شبه جزيرة كامتشاتكا.
وفي 27 مارس 1964، ضرب منطقة أنكوراج زلزال بلغت قوّته 9.2 درجات، الأعنف على الإطلاق الذي يسجّل في الولايات المتحدة والعالم بأسره.
واستمرّ الزلزال يومها دقائق عدّة وتسبّب بتسونامي مدمّر اجتاح الساحل الغربي الأميركي بطوله، ممّا أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال عنيف يضرب آلاسكا وتحذير من تسونامي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.