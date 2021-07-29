مقتل 8 عسكريين فى هجوم لـ طالبان على نقطة تفتيش

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصدر، أن حركة طالبان نفذت مساء أمس هجوما على نقطة تفتيش وعبور فى منطقة كوزبهار شرق إقليم ننجرهار، ما أسفر عن مقتل 8 عسكريين وإصابة 3 آخرين بجروح.
وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحى حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة، ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.
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