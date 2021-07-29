كورونا فى المكسيك .. أكثر من 19 ألف إصابة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ وباء "كوفيد 19" فى البلاد ارتفعت إلى 2.791 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 239 ألفًا و616 حالة.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى للوفيات قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.