كورونا فى أمريكا .. تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباس السعودية "واس"، قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" ارتفعت إلى 34 مليونًا و631 ألفًا و447، فيما بلغ إجمالى الوفيات 609 آلاف و441 حالة.
وقالت روشيل والنسك، مديرة المراكز الأمريكية، إن السلطات الصحية توصى الأفراد الذين حصلوا على التطعيم بشكل كامل، بارتداء الكمامات فى الأماكن التى تزيد فيها احتمالية انتقال عدوى "كوفيد 19".
وأعربت والنسك، عن قلقها من متغير دلتا الجديد لـ فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأيام الأخيرة وردت خلالها بيانات علمية جديدة من تحقيقات التفشى الأخيرة تكشف أن متغير دلتا يتصرف بشكل فريد ومختلف عن سلالات الفيروس السابقة.
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