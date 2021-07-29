أحرز الأميركي روبرت فينك ذهبية النسخة الأولى من سباق 800 م حرة في رياضة السباحة، الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس.
وسجّل فينك (21 عاماً) زمناً قدره 7:41.87 دقائق متقدماً على الإيطالي جورجو بالترينييري، الذي تصدر السباق لفترة طويلة بفارق 24 بالمئة من الثانية، والأوكراني ميخايلو رومانتشوك بفارق 46 بالمئة من الثانية.
وقال فينك بعد نهاية السباق المدرج أخيراً في البرنامج الأولمبي: "حاولت فقط أن أصل إلى حائط النهاية، أنا سعيد للانتقال إلى سرعة مختلفة، خصوصاً بعد الشكوك التي أحاطت بالفريق الأميركي حيال هذا النوع من المسافات".
وانطلق بالترينييري، حامل اللقب الأولمبي لسباق 1550 م، بقوة وتصدّر بعد 700 متر، لكن الإيطالي الذي عانى صحياً مطلع الصيف رضخ في الأمتار الخمسين الأخيرة لفينك الذي يشارك أيضاً في سباق 1500 م.
ولم يتأهل إلى السباق التونسي الشاب أحمد الحفناوي الذي حقق مفاجأة كبيرة بإحرازه سباق 400 م.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السباح الأميركي فينك يحرز ذهبية النسخة الأولى من 800 م حرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.