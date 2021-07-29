موعد تنسيق الدبلومات الفنية ومؤشرات القبول بالجامعات لكافة الدبلومات

موعد تنسيق الدبلومات الفنية المعلن من وزارة التربية والتعليم الفني . كذلك ما هي المؤشرات الخاصة بالقبول في الجامعات والمعاهد المعلن عنها . ذلك في تنسيق الدبلومات الفنية 2021-2022 . كذلك تم التصريح عن الحد الأدنى للمجموع الذي يتم به القبول في تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات . كما يتم القبول أيضاً في تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات . كذلك كما جاء في تصريحات الوزارة عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات . ذلك من خلال رابطها الرسمي الذي سيتم أرفاقه . تم من خلاله أيضاً إعلان مواعيد امتحانات الدور الثاني . كما أن أيضاً تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي . وكافة فئات الدبلومات سنتعرف علي ما هي المؤشرات الخاصة بالقبول في الجامعات . كذلك ما هي النسبة المقررة للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية . ذلك لكافة تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية في الجامعات .

موعد تنسيق الدبلومات الفنية وكشف التصريحات الخاصة بمواعيد التنسيق

وفقاً للمعلومات التي يتم تداولها عن التصريحات الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني . تلك المواعيد الخاصة في تنسيق الدبلومات الفنية 2021-2022 . جاءت تلك التصريحات عقب إعلان كافة نتائج الدبلومات الفنية لكل المحافظات صباح يوم 28 يوليو . كذلك تم التصريح عن ما هي الكليات والمعاهد التي سيتم قبول تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات . كما سيتم قبول تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات . أما فيما يخص الموعد الخاص بفتح باب التنسيق أمام كافة فئات الدبلومات الفنية . ذلك سيكون في شهر سبتمبر القادم . كما لفتت وزارة التربية والتعليم الفني أنتباه كافة الطلاب . ذلك الموعد هو المقرر وليس صحيحاً لما يتم تداوله بأن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات سيكون في أغسطس .

موعد تنسيق الدبلومات الفنية ونسبة القبول في المعهد العالي للهندسة بلبيس 89.67 % .

ونسبة القبول في المعهد العالي للهندسة بلبيس 89.67 % . كما أن نسبة القبول في كلية التربية النوعية في طنطا 89.44% .

كذلك تنسيق الدبلومات الفنية 2021-2022 يقبل بكلية التعليم الصناعي بالسويس بنسبة 89.35% .

يقبل بكلية التعليم الصناعي بالسويس بنسبة 89.35% . كما أن نسبة القبول في المعهد العالي للهندسة بكينج مريوط 89.22% .

كذلك نسبة القبول المحددة في تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات المعهد العالي للهندسة بالمنيا 87.70% .

المعهد العالي للهندسة بالمنيا 87.70% . كما يتم القبول بكلية الآثار جامعة القاهرة بنسبة 75% .

كذلك يتم القبول في كلية الآثار دمياط بنسبة مئوية 75% أيضاً .

تنسيق الدبلومات الفنية في الجامعات ومؤشرات القبول داخل الجامعات

قرارا وزارة التربية والتعليم الفني في موعد عقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات

في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده وعرض مواعيد تنسيق الدبلومات الفنية في الجامعات . كذلك النسب التي يتم بها القبول في الجامعات تم تحديد الموعد الخاص بعقد امتحانات الدول الثاني . ذلك الموعد الذي سيوافق منتصف شهر أغسطس القادم . ذلك وقد تقرر أيضاً في موعد تنسيق الدبلومات الفنية تم التنبيه بأن كافة الطلاب تلتزم بالمواعيد المعلنة . كذلك يتم التقديم في التنسيق بشكل إلكتروني من خلال المواقع الرسمية المعلن عنها . كما تم التأكيد علي أن فتح باب تسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد . سيكون بشهر سبتمبر .

موعد تنسيق الدبلومات الفنية وهذا ما جاء من النسب المقررة . تلك النسب التي تم تحديدها للقبول في الجامعات والمعاهد المصرية . كما تم أرفاق الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الفني . لكي ما يتم التعرف علي كافة التفاصيل والمعلومات في هذا الشأن كذلك تم أرفاق بعض الصور التي توضح كافة النسب المحددة للقبول بالجامعات .