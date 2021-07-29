بلينكن: القاعدة فى أفغانستان لا تمثل خطرا على الولايات المتحدة أو أى دولة

وقال بلينكن، خلال مقابلة مع قناة "CNN" نشرت وزارة الخارجية الأمريكية نصها اليوم الأربعاء: "علينا أن نتذكر لماذا ذهبنا أصلا إلى أفغانستان، حدث ذلك لأننا تعرضنا لهجوم يوم 11 سبتمبر 2001 وتوجهنا إلى هناك لمحاربة من هاجمونا، ولمحاسبتهم وفعل كل شىء ممكن لكى لا يتكرر ذلك أبدا، وبقدر كبير حققنا ما كنا نريد تحقيقه".
وتابع بحسب "روسيا اليوم": "تمت محاسبة أسامة بن لادن منذ 10 سنوات والخطر النابع عن القاعدة للولايات المتحدة أو أى طرف آخر تراجع بشكل كبير هذا إن لم يتم القضاء عليه بالكامل، لهذا تم تحقيق الهدف بشكل عام".
وأشار إلى أن "هذه الحرب كلفت الولايات المتحدة 20 عاما وترليون دولار بينما فقد 4.5 ألف أمريكى حياتهم".
وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضى أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن.
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