التحالف يعلن عن تدمير مسيرة حوثية أطلقت نحو السعودية

‎أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الخميس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان إلى استمرار محاولات الميليشيات الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك. وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

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