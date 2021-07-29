يبحث الآلاف من الجمهور السعودي عن كيفية الإستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية والسجل المدني ورقم العداد شهرياً على محرك البحث “جوجل”، وتُعد خدمة الإستعلام عن فاتورة المياه بإستخدام رقم الهوية من أبرز الخدمات الهامة التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين حيث تُمكن المواطن السعودي من معرفة كل التفاصيل الخاصة بفاتورته واستهلاكه الشهري، وقد قامت شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية بجهود كبيرة من أجل الإعتماد على التقنية الحديثة في تقديم كافة خدماتها للمواطنين حيث يستطيع الجمهور السعودي الآن الإستعلام عن فاتورته إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لشركة المياه على الإنترنت، ونحن في موقعنا “ثقفني” نكتب لكم هذه المقالة لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن فاتورة المياه كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية

وفرت شركة المياه الوطنية خدمة الإستعلام عن فاتورة المياه مستحقة الدفع إلكترونياً عبر موقعها الرسمي من خلال الخطوات التالية:

أولاً على المواطن الولوج إلى الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً بالنسبة للمواطنين السعوديين يجب تسجيل دخوله بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور أو يضغط على إنشاء حساب جديد إذا كان لا يملك حساب، وفي حالة المقيمين بالمملكة يجب إدخال رقم الإقامة الخاص بهم.

ثالثاً الآن يجب إدخال كلمة المرور المرسلة على الهاتف.

وأخيراً ستنتقل إلى صفحة جديدة ابحث فيها عن الخدمات الإلكترونية واضغط على خدمة عرض الفاتورة وستظهر لك كافة التفاصيل عن مبلغ الفاتورة الخاصة بك مع إمكانية الدفع الإلكتروني لها.

شركة المياه الوطنية

تُعتبر الشركة الوطنية للمياه شركة حكومية قد أُنشأت بهدف توفير مياه الشرب إلى المواطنين السعوديين والمنازل والمدن بشكل نقي ونظيف، ولأن الشركة تسعى إلى توفير الوقت والجهد الذي يبذله المواطن السعودي في الذهاب إلى مقرات وفروع الشركة في مدن ومحافظات المملكة.

وفي نهاية مقالنا نود أن تكون المعلومات التي وضحناها لكم بالمقال كافية، ولأي سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل بسؤالك وسوف نقوم بالرد عليه في أقرب وقت ممكن