رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن الطلاب والطلاب الذين استكملوا التوجيه في الأردن مليئون بالقلق والخوف ، ينتظرون وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج موافقتها في المدارس بما في ذلك جميع المدن والمحافظات في المملكة الأردنية الهاشمية ضمن اللجنة ، في الأيام القليلة الماضية من يونيو ويوليو ، تم اتخاذ احتياطات صارمة في نهاية العام الدراسي 2021 لضمان سلامة الطلاب يتم حماية الطلاب والمؤسسات التعليمية بأكملها من فيروس كورونا الجديد ، الذي انتشر مؤخرًا وأصاب ملايين الأشخاص حول العالم.

رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن

وبهدف طمأنة أولياء الأمور والطلاب ، أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية انتهاء عملية تصحيح الامتحانات ، والانتهاء من استكمال الإجراءات النهائية ، ثم تعلن نتائج عملية مراجعة الأداء ومراقبته ، والتأكد من حصول كل طالب حصل على درجاته المستحقة ، وسيتم الإعلان عنها رسميًا في مؤتمر صحفي خلال الساعات القليلة المقبلة ، ثم تحميلها مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم حتى يتمكن الجميع من الاستفسار عن غير قصد دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب الأعزاء المكملون للدليل يمكنكم الحصول على النتائج من خلال الخطوات التالية بالجلوس على الرقم: – أولاً ادخلوا إلى موقع وزارة التربية والتعليم من هنا. ثم انقر فوق الخدمات الإلكترونية. واختيار نتيجة التوجيهي 2021. يظهر أمامك حقل فارغ. املأ البيانات المطلوبة “اكتب الاسم ورقم المقعد” بشكل صحيح. انقر فوق استعلام وانتظر حتى يتم تحميل النتائج.