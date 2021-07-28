الرئيس التونسى يعلن إعفاء مدير التلفزيون من منصبه

جدة - نرمين السيد - أفادت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان لها منذ قليل، أن الرئيس قيس سعيد، أصدر أمرًا ا رئاسيا يقضى بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا للتلفزيون التونسى، وتكليف عواطف الدالى بتسيير مؤسسة التلفزيون التونسية مؤقتا.





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