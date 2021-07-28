تنسيق الدبلومات الفنية 2021/2022 للثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والفني عبر tansik.egypt

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 – 2022 بكافة المحافظات، بعد الكثير من الضغط والتوتر لطلاب الدبلومات الفنية بفروعها ، سواء الثانوي القني التجاري أو الزراعي أو الزراعي. عقب قيام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني ، باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .وذلك من خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه الدكتور طارق شوقي عن أسماء الأوائل في كافة الدبلومات الفنية. وأعلن أيضا عن نسب النجاح والرسوب ، سواء للدبلومات الفنية ذات الثلاث سنوات أو الخمس سنوات. ومنذ عدة ساعات صدرت نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس فقط من خلال موقع بوابة التعليم الفني. وقد واجه الكثيرون صعوبة في الحصول على النتيجة لعدة ساعات بسبب الضغط الكبير على الموقع والذي قل بكثير الآن .وبإمكان الجميع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بمنتهى السهولة واليسر.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

من خلال خطوات بسيطة لكل من لم يستطع الحصول على النتيجة، أو واجهته مشكلة يمكنكم الحصول عليها الآن في ثوان معدودة من خلال.

الدخول على موقع بوابة التعليم الفني كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أختيار مجال التخصص الخاص بالطالب (صناعي,زراعي,تجاري) الضغط على كلمة بحث

بعدها تظهر النتيجة على الفور سواء بالنجاح والدرجات، أو دور ثان لمادة أو مدتين. وهناك الرسوب أي إعادة العام إذا لم ينجح الطالب في ثلاث مواد أو أكثر. وأيضا تم فتح باب التظلمات لكافة الطلبة والطالبات على كل المواد.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021-2022

الآن وبعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية تم فتح أبواب التنسيق أمام طلبة وطالبات الدبلومات الفنية. وقد أوضح الدكتور طارق شوقي أنه متاح لطلاب الدبلومات الفنية الدخول إلى الجامعات المختلفة. وذلك لكل من حصل على نسبة 60% فيما أكثر للدبلومات الفنية التجارية والزراعية والصناعية. أما الدبلومات الفنية الصحية فيجب الحصول فيها على نسبة 75% فيما أكثر للدخول للجامعات.وبالنسبة لطلاب السياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية فيجب الحصول على نسبة 60% فيما أكثر.

ويمكن الآن لكافة الطلبة والطالبات بالدبلومات الفنية تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة المختلفة من خلال. التسجيل على موقع tansik.egypt وهو موقع التنسيق الإلكتروني المسمي بـ( بوابة الحكومة المصرية ).