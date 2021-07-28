رابط فحص المنحة القطرية لقطاع غزة منحة الـ 100$ الخاصة بشهر أغسطس 2021 وأماكن وموعد الصرف

صرف المنحة القطرية لقطاع غزة الخاصة بشهر أغسطس 2021 وآلية صرف المنحة الجديدة، والتي يتطلع للحصول عليها الألاف من الأسر الفقيرة والمتعففة بالقطاع، ويزيد البحث حالياً عن آلية صرف المنحة وموعد الصرف والطريقة التي سيتم بها توزيع أموال المنحة الأميرية القطرية الخاصة بشهر 8 أغسطس، حيث ترددت أقوال بقرب موعد الصرف، بعد تأكد دخول السفير القطري محمد الحمادي إلى القطاع، ومعه أموال المنحة القطرية والتي سيتم توزيعها على المستحقين بالقطاع، حيث تتولى وزارة التنمية الإجتماعية الفلسطينية مهمة توزيع أموال المنحة القطرية على المستحقين، والخاصة بشهر أغسطس بمبلغ 100 دولار لكل أسرة مستحقة بالقطاع.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر أغسطس 2021

يتطلع الألاف من الأسر الفلسطينية والعمال المستحقين لأموال المنحة القطرية، للتعرف على موعد صرف المنحة القطرية لشهر أغسطس 2021 منحة الـ 100 دولار، بعد أن كانت المنحة قد تأخرت في الصرف خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، بسبب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي دخول الأموال إلى القطاع، زعماً منه في أن هذه الأموال سيتم ايصالها إلى حركة حماس.

يتم تفعيل رابط الإستعلام عن المنحة القطرية، والحصول على كشوف أسماء المشمولين في صرف الدفعة الخاصة بشهر أغسطس 2021، من خلال رابط فحص المنحة والإستعلام برقم الهوية، على أن يتم تفعيل رابط الفحص عقب دخول الأموال إلى القطاع بعد الإنتهاء من الإتفاق على آلية الصرف.

موعد صرف المنحة القطرية لشهر أغسطس 2021

ومع وجود معارضات من دخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة، اقترحت حكومة الاحتلال وجود آلية جديدة لصرف المنحة القطرية من خلال تدخل الأمم المتحدة في توزيع الأموال، كما يتم استبدال الطريقة بدلاً من توزيعها على هيئة نقود ليتم صرفها على شكل قسائم كوبونات ومساعدات انسانية، وقد لاقى هذا المقترح رفضاَ من قبل محمد السنوار رئيس حركة حماس.

ووفقاً لتصريحات صادرة من وكالات أنباء فلسطينية، فمن المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة، الإتفاق على آلية دخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة، تمهيداً لبدء صرف منحة الـ 100 دولار للأسر المستحقة بالقطاع والخاصة بشهر أغسطس 2021.

منحة الـ 100 دولار القطرية 8-2021

تقدم الحكومة القطرية منحة أميرية لقطاع غزة منذ قرابة الثلاث أعوام تحديداً بداية من عام 2018، وهي عبارة عن أموال أميرية مقسمة بين 10 ملايين دولار للأسر الفقيرة المتعففة بالقطاع، وجزء من الأموال يتم تقديمه كوقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة، والجزء الأخير يكون في شكل مساهمة في رواتب الموظفين بالقطاع.