الرئيس التونسى يطالب التجار بخفض الأسعار لتلبية حاجات المواطنين

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، الذى نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيسبوك"، طالب الرئيس التونسى التجار بالتحلى بالروح الوطنية وخفض الأسعار فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها تونس. وطالب "سعيد"، التجار التجار بخفض الأسعار لتلبية حاجات المواطنين والتحلى بالشعور الوطنى قبل أى شعور آخر للربح، أو استغلال هذا الظرف للمضاربة أو الاحتكار. ولفت إلى أن أى محاولة للاحتكار فى هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق صارم للقانون.

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