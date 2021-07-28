العراق.. معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات فى محافظة الأنبار قضاء الفلوجة يفيد بوجود جسم غريب ضمن حى الرسالة شارع زوبع، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى المكان المقصود.
وأضاف البيان، أنه عند الوصول تم تفتيش المكان، وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن عبوة ناسفة محلية الصنع موضوعة حديثا على جانب الطريق تمت معالجتها وفق الإجراءات القياسية.
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