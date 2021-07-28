“رابط فعال” الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني لطلاب الثانوي الفني كافة الشعب

نتابع معكم عبر ثقفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، اشتدت نسبة البحث عبر محرك جوجل من قبل عشرات الآلاف من طلاب الصف الثالث الثانوي الفني، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 نتائج الدبلومات الفنية بشكل رسمي، وقد سبقها قبل ذلك اعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لنتيجة الثانوية الفنية الدور الأول للعام الدراسي الحالي، ويرغب جميع الطلاب الذي قد انهوا امتحانات الثانوية الفنية في كافة مدارس الدبلومات افنية بالمحافظات المصرية، في الحصول على النتيجة الخاصة بهم، وننشر لكم في السطور التالية طريقة الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمر صحفى، تخلله إعلان أسماء أوائل طلاب الدبلومات الفنية على مستوى المحافظات المصرية، وقد تقدم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بالتهنئة للطلبة الأوائل هاتفيا، كما تمنى لهم دوام التفوق والنجاح، وهنأ كافة الطلاب الناجحين، وقد سجلت نسبة النجاح للعام 2021 زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، وقد سجل عدد الطلاب الذين قد حضروا للامتحانات النهائية نحو 776 ألف و20 طالب وطالبة، فيما سجل عدد طلاب الدبلوم نظام الخمس سنوات 18 ألف و110 طالب وطالبة، وبلغ عدد طلاب الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات نحو 757 ألف و541 طالب وطالبة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

ذكر نائب وزير التربية الدكتور محمد مجاهد، بأن الامتحانات أجريت وسط إجراءات مشددة، حيث تم اتخاذ كافة التدابير لمنع حالات الغش، وفي نفس السياق تطرق إلى الحديث عن معدلات النجاح لطلاب الدبلومات الفنية بكافة الشعب، حيث سجل معدل نجاح الدبلوم التجاري 72.40%، فيما بلغت نسبة نجاح الدبلوم الفندقي 88.38%، وحقق نسبة نجاح التعليم الفنى الثانوى الزراعى 53.72%، وبلغت نسبة نجاح التعليم الفنى الثانوى الصناعى 71.50%، وقد سجلت نسبة النجاح في هذه الشعب زيادة عن معدلها للعام المنقضى.

كيفية التعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2021

تسائل العديد من الطلاب عن كيفية معرفة نتائج الدبلومات الفنية، وقد نشرت الوازرة الخطوات التي يمكن للطالب اتباعها من أجل الحصول على النتيجة، مع مراعاة كتابة البيانات ورقم الجلوس بشكل صحيح ودقيق، والآن نتابع معكم خطوة بخطوة رابط الاستعلام عن النتيجة.

كما يمكنكم بخطوات بسيطة الحصول على درجات نتيجة الدبلومات الفنية من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي: