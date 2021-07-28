استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس صناعي تجاري زراعي فندقي عبر رابط بوابة التعليم الفني natega.fany

استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، نستعرض لكم من خلال موقع ثقفني الأخباري آخر المستجدات حول نتيجة الدبلومات الفنية 2021، والتي تعتبر واحدة من أكثر النتائج التي حظت بأهتمام كبير من قبل المتابعين، وذلك عقب أعتماد وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلوم الفني في جمهورية مصر العربية، والإعلان عن أسماء الأوائل في جميع الشعب المختلفة من الفني صناعي تجاري زراعي والفندقي، وبالتالي وبعد زيادة البحث المستمرة نعرض لكم تفاصيل الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

قدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي التهاني والمباركات الي أهالي وأسر التلاميذ المتفوقين الحاصلين علي الدرجات العليا والأوائل في الدبلومات الفنية 2021، حيث أعلن عن نتيجة الدبلومات الفنية في صباح يوم الاربعاء لجميع الطلاب الذين أدوا الأمتحانات وهم حوالي أكثر من 800 ألف طالب من الصف الثالث الثانوي الفني، من جميع الشعب المختلفة بداية من الدبلوم الصناعي والدبلوم التجاري والدبلوم الفندقي والدبلوم الزراعي، وكانت نسبة الناج هذا العام أفضل بكثير من الأعوام السابقة، حيث سعى الطلاب في تحقيق النجاح والتوفيق من أجل دخول الكليات العليا والمعاهد الفنية والصحية لتحقيق مستقبل باهر، وذلك علي الرغم من ظروف التباعد الإجتماعي وانتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

رابط استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2021 علي بوابة التعليم الفني

إليكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني طريقة الحصول علي درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والأسم، وذلك علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية علي النحو التالي كالآتي.

في البداية قم بالدخول على موقع بوابة التعليم الفنى وزارة التربية والتعليم.

قم بتحديد القسم التابع له.

ثم قم بكتابه رقم الجلوس الخاص بك.

من ثم قم بتحديد نوع التعليم الفني صناعي تجاري زراعي.

في النهاية اضغط على كلمه استعلام عن النتيجة.

وبذلك يتمكن الطالب من الحصول علي إشعار كامل بالنتيجة، وفي حالة تواجد أي تظلمات ترغب في تقديمها إلي الوزارة يتم ذلك من صباح اليوم التالي بالإدارات التعليمية التابع لها الطالب، ونتمني لجميع الطلاب النجاح والتوفيق المستمر.