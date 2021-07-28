إعفاء بنك الراجحي 1443 بأمر ملكي من سداد القروض وشهادات الاستثمار

إعفاء بنك الراجحي 1443، حيث صدر أمر ملكي بإعفاء سداد تمويل بنك الراجحي، لعملاء المصرف، من المتضررين والمتعسرين فى سداد أقساط القروض، ذلك وفقا لشروط الحصول على إعفاء من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

إعفاء بنك الراجحي 1443

بعد تسبب جائحة كورونا “كوفيد 19” فى أزمة اقتصادية عالمية تضرر منها الكثيرين حول العالم منذ بدء تفشي هذا الفيروس حتى الآن ، واتخذت السعودية عدة ضوابط للسيطرة على المرض ومحاولة منعه من الانتشار أكثر من اللازم.

هذا واتخذت الحكومة السعودية احتياطات أهمها البقاء في المنزل، وتعليق النشاط الاقتصادي والوظائف لفترة تسببت في التدهور الاقتصادي للفرد والمجتمع ،

بالسعودية ومن ضمن المتأثرين بهذه الازمات كان عملاء بنك الراجحي المتعسرين في سداد أقساط تمويل الراجحي الجديد ومتستخدمين شهادات الاستثمار والودائع البنكية.

اعفاء مصرف الراجحي بأمر ملكي

أطلق مصرف الراجحي بأمر ملكي خدمة إعفاء بنك الراجحي 1443، مع الخدمات التي تناسبه ، مثل القروض والودائع وشهادات الاستثمار.

تعد خدمة إعفاء بنك الراجحي، من أهم الخدمات التي يبحث عنها عملاء مصرف الراجحي، الذين لا يستطيعون تسديد ودفع أقساط القروض، والذين تعرضوا للمخاطر خلال أزمة فيروس كورونا.

بنك الراجحي 1443

يقدم بنك الراجحي 1443، خدمات لا حصر لها للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، مما يميزه عن البنوك الأخرى ويتصدر قائمة البنوك السعودية التي تقدم خدمات بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، بالاضافة إلي تسهلايت الاقتراض والسداد.

شرط الحصول على إعفاء بنك الراجحي

في هذا المقال بواسطة موقع “ثقفني” سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الكاملة للحصول إعفاء بنك الارجحي، حيث يجوز لعملاء البنك تقديم إعفاء لخدمة عملاء مصرف الراجحي ابنطبق عليهم بعض شروط الحصول على إعفاء مصرف الراجحي.

مع ذلك يقدم المصرف تأمين تكافلي ضد وفاة المقترض، ومع إعفاء أسرة المقترض من سداد اقساط القروض، ويقوم البنك بإخلاء سبيل المقترض في حالة العجز الدائم أو المرض الذي يمنعه من العمل وسداد ديونه.

كما ذكرنا أن مصرف الراجحي يقدم إعفاءات لأسرة المقترض باستثناء وفاته في هذه الحالة:

حيث توفي المقترض نتيجة انتحار وانتحر عمدًا.

إذا كان سبب الوفاة هو تنفيذ أمر قضائي.

لهذا السبب أيضا لا يمكن الحصول على اعفاء بنك الراجحي، إذا كان سبب الوفاة لعبة خطرة مثل سباق السيارات وسباق الخيل وما إلى ذلك.

صورة من الهوية الوطنية للمتوفى ونسخ من الهوية الوطنية للمتوفى وورثته.

يشترط في ميراث الميت أن يكون أقل من الأقساط الملزمة له.

نوع القرض الذي تسلمه المتوفى من بنك الراجحي السعودي.

نموذج يوضح الوضع الاقتصادي للمقترض والأقساط التي تم سدادها والأقساط المتبقية.

الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء الراجحي في حالة الوفاة

كيفية الحصول على إعفاء من مصرف الراجحي 2021

هناك العديد من الخطوات التي يجب عليك اتباعها من أجل التقدم بطلب للحصول على إعفاء الراجحي وهي كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع بنك الراجحي .

. إحضار بطاقة هوية وطنية سارية المفعول لمقدم الطلب.

أدخل جميع التفاصيل الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

اطلب من الراجحي إخلاء طرف بجمع كافة البيانات.

الخلاصة

إلي هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقال اليوم، حيث عرضنا عليكم خدمة إعفاء مصرف الراجحي، زيادة على ذلك الشروط المطلوبة والأوراق للحصول على الاعفاء، من أجل سداد أقساط القروض لعملاء الرجحي، بعد توافر الشروط المزكورة أعلاة.