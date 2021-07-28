القضاء النيجيري يبرىء الزعيم الشيعي زكزكي من كل التهم الموجهة إليه‎‎



قال محامو الدفاع والادعاء إن محكمة نيجيرية برأت، اليوم الأربعاء، إبراهيم زكزكي، زعيم الحركة الإسلامية النيجيرية الشيعية المحظورة، من جميع التهم الجنائية الثماني التي وجهت إليه.

وكان زكزكي وزوجته زينة محتجزين منذ عام 2015 عندما اقتحمت القوات الحكومية مجمعا لحركته ومسجدا قريبا وضريحا في ولاية كادونا الشمالية، وقتلت نحو 350 شخصا.

وبرأت المحكمة زوجته كذلك. وقال محامٍ يمثل زكزكي إنه قد يتم الإفراج عن الزوجين في وقت قريب، قد يكون مساء اليوم.

وحظرت الحكومة الحركة في عام 2019، بعد مظاهرات قام بها أتباع زكزكي للمطالبة بالإفراج عنه، تحولت للعنف.

والشيعة أقلية صغيرة في نيجيريا، حيث نصف السكان تقريبا من المسلمين غالبيتهم من السنة.

وكان زكزكي وزوجته يواجهان اتهامات، منها القتل والتجمع بشكل مخالف للقانون والإخلال بالأمن العام.