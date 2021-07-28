أمريكا تدرج فردَين بلائحة العقوبات لتورطهم فى مساعدة القاعدة بتركيا وسوريا

جدة - نرمين السيد - أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، أحد الميسرين الماليين للقاعدة فى تركيا لتورطه فى تقديم المساعدة المادية للقاعدة، إضافةً إلى أحد جامعى الأموال فى سوريا لتقديمه الدعم المادى لهيئة تحرير الشام، إلى لائحة العقوبات الأمريكية.





وأكد بيان صادر اليوم عن الوزارة، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن هذه الإجراءات تكشف الجهود المستمرة التى تبذلها القاعدة وهيئة تحرير الشام لاستخدام النظام المالى العالمى الرسمى، وتسلط الضوء على الحاجة إلى اليقظة المستمرة ضد جمع الأموال والتجنيد الإرهابيين على "الإنترنت". وقال البيان: إن الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وهيئة تحرير الشام، تواصل جمع الأموال والتجنيد عبر "الإنترنت" واستغلال القطاع المصرفى الدولى لدعم أنشطتها الإرهابية المستمرة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تجسد التزام الإدارة بعرقلة شبكات دعم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى التى تسعى إلى مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها.

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