جنوب إفريقيا تندد بقرار مفوضية الاتحاد الإفريقى منح إسرائيل صفة مراقب

جدة - نرمين السيد - وقالت بريتوريا، التى تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقى العام الماضى فى بيان، إنها شعرت بالقلق جراء القرار الجائر وغير المبرر الذى اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقى بمنح إسرائيل صفة مراقب فى الاتحاد الإفريقى.

وأضافت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، أن مفوضية الاتحاد الإفريقى اتخذت القرار الأحادى الجانب دون التشاور مع أعضائها، ووصفت القرار بأنه "غير واضح وغير مفهوم".

وتابعت: "قرار منح إسرائيل صفة مراقب هو أكثر إثارة للصدمة لأنه حصل هذا العام الذى تعرض فيه الشعب الفلسطينى المضطهد لقصف مدمر ومع استمرار الاستيطان غير القانونى على أراضيه، مبينة أن جنوب إفريقيا مقتنعة تماما بأنه ما لم تكن إسرائيل مستعدة للتفاوض على خطة سلام دون شروط مسبقة، يحب ألا تكون لها صفة مراقب داخل الاتحاد الإفريقى.

ومن المقرر أن تطلب جنوب إفريقيا من موسى فكى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، شرح هذا القرار وتأمل فى أن تناقش هذه المسألة بين رؤساء الدول والحكومات.