عاجل نتائج القبول الجامعي جامعة تبوك 1443 وأسماء المقبولين للعام الدراسي الجديد

نتائج القبول الجامعي جامعة تبوك 1443 وأسماء المقبولين للعام الدراسي الجديد الذي تم إعلانه في اليوم منذ ساعات قليلة جدا وذلك في مختلف تخصصات الجامعة والتي تضم طلاب وطالبات الدبلوم المتوسط وكذلك البكالوريوس، حيث تم إجراء الفرز بعد مراجعة الأعداد المتوفر قبولها للعام الدراسي الجديد حسب الرغبات التي تم تسجيلها من قبل الطلاب والطالبات منذ أيام بعد الإعلان عن بدء التسجيل والقبول في جامعة تبوك.

أعلنت إدارة القبول والتسجيل في جامعة تبوك أسماء الطلاب والطالبات المقبولين للعام الدراسي الجديد 1443، وذكرت أنه يتتطلب من المرشحين إتباع الخطوات التالية:

وأوضحت جامعة تبوك أنه من الممكن علي الطلاب والطالبات الذي أكدوا رغباتهم من قبل وتم صدور الرقم الجامعي لهم، ويبحثون عن آلية في تعديل الرغبات من جديد من خلال الدخول إلي الموقع من جديد وتعديل الرغبة وذلك في مدة لا تتجاوز التاسع والعشرين من الشهر الجاري 1443.

أوضح الدكتور زيد بن أسلم بصفر عميد القبول والتسجيل في جامعة تبوك، أن جميع عمليات الفرز والقبول هذا العام تمت بشكل إلكتروني دون تدخل بشري مطلقاً ومؤكداً استمرار الجامعة في عملها الإلكتروني من أجل المساهمة والمساعدة لمختلف طلاب وطالبات جامعة تبوك.

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن كشف اسماء المقبولين للعام الدراسي الجديد في جامعة تبوك 1443 من خلال الدخول علي رابط استعلام نتائج القبول في الجامعة وتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة ثم النقر علي كلمة استعلام.

وصلنا إلى ختام توضيح نتائج القبول الجامعي جامعة تبوك 1443 وأسماء المقبولين للعام الدراسي الجديد