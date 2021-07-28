جامعة تبوك أعلنت نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1443 | إليك رابط النتيجة

جامعة تبوك أعلنت نتيجة هامة اليوم الموافق الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021، حيث يوافق اليوم موعد الإعلان عن نتائج القبول للطلاب والطالبات للعام الجامعي القادم 1443، وذلك خاصةً للطلاب والطالبات بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مختلف التخصصات بكليات الجامعة بمدية تبوك والمحافظات بالمملكة العربية السعودية، إذا كنت ترغب في معرفة التخصص الذي تم ترشيحك عليه، أو تريد تعديل رغبة القبول تابع معنا في هذا المقال للحصول على الرابط الإلكتروني.

نبذة عن الجامعة

تعتبر جامعة تبوك بمثابة صرحاً عظيماً يهدف إلى نشر التعليم العالي والارتقاء به في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك تسعى دائماً لتكون منارة في مجالات التعليم والتطوير.

يوجد في الجامعة حالياً أكثر من 1659 عضو هيئة تدريس، يمثل الإناث حوالي 40% منهم، وعلاوة على ذلك يزيد عدد الطلاب عن 36000 طالب وطالبة، وللحصول على رابط القبول للطلاب والطالبات لعام 1443، تابع معنا.

موعد التسجيل في جامعة تبوك 1443

وضعت الجامعة تقويم زمني لمواعيد القبول للعام الجامعي القادم 1443 على سبيل المثال:

أولاً تم تقديم طلبات التسجيل منذ يوم الأحد الموافق 24\11\1442 وحتى يوم الأربعاء الموافق 4\12\1442.

ثم بعد ذلك تم الإعلان عن نتائج القبول اليوم الأربعاء الموافق 18\12\1442.

بالإضافة إلى ذلك سوف يتم تثبيت أو تعديل القبول منذ يوم الأربعاء الموافق 18\12\1442 وحتى يوم الأحد الموافق 29\12\1442.

أما بالنسبة للانسحاب من القبول منذ يوم الأربعاء 18\12\1442 وحتى يوم الأحد 14\1\1443.

وفي النهاية ستكون بداية الدراسة للعام الجامعي الجديد يوم الأحد 21\1\1443.

أيضاً أعلنت جامعة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد 1443.

جامعة تبوك القبول والتسجيل

أعلنت جامعة تبوك اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 عن نتائج قبول الطلاب والطالبات للعام القادم خاصة مرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة ” الدكتور زيد بن أسلم ” التالي:

أولاً إذا كنت من المرشحين للقبول، لذلك يجب الدخول إلى بوابة القبول الجامعي الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يمكنك الإطلاح على التخصص الذي تم ترشيحك عليه.

في حالة موافقتك على التخصص الذي تم ترشيحك عليه، يجب عليك تأكيد قبولك على الرغبة المرشح عليها.

علاوة على ذلك يمكن لمن أكد قبوله وصدر له الرقم الجامعي أن يقوم بتعديل رغبة القبول، وذلك من خلال البوابة الأكاديمية، وفقاً للتالي:

المقاعد الشاغرة. النسبة الموزونة. المكافأة.