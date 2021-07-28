تمويلك نقدى وفورى بدون تحويل الراتب وبأقساط ميسرة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل

تمويلك نقدى وفورى بدون تحويل الراتب تمويل شخصي فورى وكاش ، والذي يكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، وقد عملت منصة سلفة الإلكترونية علي توفير منتجات تمويلية شخصية ميسرة ، والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية الطارئة لجميع العملاء في المملكة ، كما يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد جاءت منصة سلفة كأول منصة سعودية حاصلة على تصريح من البنك المركزي السعودي والذي تقدم منتجات تمويلية متميزة بصيغة إسلامية.

تمويلك نقدى وفورى بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

تمويل شخصي كاش ونقدى بشروط ميسرة ومتطلبات سهلة ، أحد عروض التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية ، حيث يمكن للعميل الاستفادة من المنتج بأقل راتب شهري وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ، كما تعمل منصة سلفة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي المعتمدة لدى منصة سلفة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي الذى توفره منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

قرض فورى متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من تمويل سلفة ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. توفر منصة سلفة الإلكترونية الفرصة لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً ، الاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب. يتميز تمويل منصة سلفة الإلكترونية بأقل هامش ربح. توفر منصة سلفة موافقة سريعة علي طلب الحصول على المنتج. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول من خلال هذا المنتج علي مبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي. تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى سلفة. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

في البداية يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتسجيل الدخول علي رابط تمويل تمويل منصة سلفة ، وتحديد مبلغ التمويل الذي يرغب في الحصول عليه ، واختيار مدة سداد مبلغ التمويل ، والذي يتناسب مع الدخل الشهري للعميل.

بعد ذلك يقوم العميل بتعبئة النموذج بجميع البيانات الشخصية المطلوبة ، ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات.

وبعد التأكد من اكتمال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ، يتم إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

كيفية البدأ في طلب الحصول على تمويل منصة سلفة الإلكترونية