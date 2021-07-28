التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل ||موعد عودة المدارس في السعودية بالعام الدراسي الجديد 2022 و المعلمين والإداريين

ننشر موعد عودة المدارس في السعودية للعام الجديد 2021- 2022 بالتزامن مع إجراء بعض التحديثات في النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية بسبب الظروف المفروضة علينا من جائحة فيروس كورونا، فنجد ان الكثير من الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة وأولياء الأمور وكذلك أعضاء هيئة التدريس وكل العاملين في القطاعات التعليمية المختلفة في السعودية لديهم رغبة في التعرف على الموعد الرسمي الخاص بعودة المدارس في السعودية للعام الدراسي الجديد 1443، كما نتابع رابط نظام نور لنتائج طلاب الابتدائي والمتوسط والثانوي ، حيث يرغب الأشخاص في التجهيز والإعداد بشكل جيد للعام الدراسي الجديد وتجهيز الإعدادات المدرسية والمستلزمات المختلفة التي يحتاج لها الطلاب، لذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال التفاصيل المتعلقة بموعد عودة المدارس في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد 1443 بعد التحديثات التي اجريت من قبل الحكومة السعودية ووزارة التعليم السعودية.

موعد عودة المدارس في السعودية للعام الجديد 1443

موعد عودة المدارس في السعودية للعام الجديد 1443 مع انتهاء العام الدراسي الحالي وبداية الاجازة الخاصة بنهاية العام الدراسي للطلاب، فنجد ان وزارة التعليم السعودية كانت قد اوضحت خلال الايام الماضية التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي القادم 1443، حيث تستمر العملية التعليمية في الكثير من المدارس بالمملكة العربية السعودية في هذه الفترة بنظام التعليم عن بعد، وهو النظام المعتمد حاليا في ظل تعطل سير العملية التعليمية بشكل طبيعي بسبب الإجراءات المتبعة لحماية الأشخاص والطلاب من الاصابة بعدوى فيروس كورونا، وبالتزامن مع كل هذه الظروف عدلت الوزارة المواعيد الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد وعودة المدارس، بحيث من المقرر ان تعود المدارس السعودية والدراسة في يوم 21 من شهر محرم القادم 1443، وذلك الموافق ليوم الثالث والعشرين من شهر أغسطس 2021 بالتقويم الميلادي، وهو العام الذي يعد العام الاول للدراسة في جميع المدارس في المملكة العربية السعودية للمراحل المختلفة.

التقويم الدراسي للعام الجديد 1443/1444

في بداية كل عام دراسي كما هو معتاد تقوم وزارة التعليم السعودية بوضع الخطة الزمنية للعام الدراسي ووضع التقديم الخاص بالعام الدراسي الجديد، وقد قامت وزارة التعليم السعودية خلال الايام الماضية بتحديد التقويم الدراسي للعام الدراسي 1443/1444 وهو التقديم الذي يضم موعد بداية العام الدراسي وموعد اجازة منتصف العام الدراسي، بالإضافة الى مواعيد الامتحانات الخاصة بالمراحل المختلفة وتحديد الاجازات الرسمية على مدار العام ثم وضع موعد اجازة نهاية العام الدراسي، ومع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد فقد تم تحديد التقويم الدراسي رسميا من قبل وزارة التعليم السعودية.

التقويم الدراسي 1443 بالسعودية التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة الفصل الدراسي الأول 1443 21/01/1443 29/08/2021 إجازة اليوم الوطني 1443 16/02/1443 23/09/2021 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 15/05/1443 19/12/2021 بداية إجازة منتصف العام 26/05/1443 30/12/2021 بداية الدراسة الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022 بداية اجازة عيد الفطر عام 2022 20/09/1443 21/04/2022 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني آخر العام 1443 21/10/1443 22/05/2022 بداية إجازة نهاية العام 03/11/1443 02/06/2022

موعد عودة حضور المعلمين في المدارس بالسعودية

قامت وزارة التعليم السعودية خلال الايام الماضية بالإعلان عن السماح بعودة المعلمين رسميا في المدارس مع باقي اعضاء هيئة التدريب، وذلك في الجامعات والمدارس والمؤسسات العامة الخاصة بالتدريب التقني والمهني ايضا، حيث انه تم الاتفاق انت سوف يتم التنسيق بين كلا من وزارة الصحة السعودية ووزارة التعليم بشأن الطلاب الذي من المقرر ان يتم عودتهم حضوريا في المدارس، وسوف يتم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق بين الوزارتين.

موعد اجازة الفصل الدراسي الأول 1443

تبعا لما تم تحديده في التقويم الدراسي الخاص بالعام الدراسي الجديد، فقد تم تحديد موعد كافة الإجازات الرسمية على مدار العام، على ان تكون اجازة الفصل الدراسي الاول هذا العام رسميا يوم 15 من شهر 5 لعام 1443 وهو الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر 2021.

التقويم الدراسي 1443 ثلاث فصول دراسية

ينطلق العام الدراسي الجديد 1443 في يوم الأحد الموافق 21 محرم 1443 والذي يوافق 29 أغسطس 2021 وكان هذا فى آخر تعديل من جهة وزارة التعليم واليكم تفاصيل العام الدراسي 1443 المكون من 3 فصول دراسية لاول مرة فى السعودية ما يلي:-

التقويم الدراسي الجديد يتكون من ثلاث فصول دراسية مقسمة خلال العام. سيكون كل فصل دراسي مكون من 13 أسبوع فقط. هناك اجازه بين كل فصل وأخر قدرها أسبوع واحد فقط . يبدأ الفصل الدراسي الأول في 21-1-1443. يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 1-5-1443. يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 17-8-1443. تبدا إجازة نهاية العام الدراسي 1-12-1443.

التقويم الدراسي 1443

التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد لعام 1443 على مستوى كافة المدن السعودية يأتي مختلف هذا العام عن الأعوام السابقة فقد تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية وبين كل فصل دراسي إجازة، وذلك تخفيفاً على الطلاب ويأتي هذا القرار بعد موافقة الحكومة السعودية، فقد أعلن وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية عن كافة تفاصيل القرارات التعليمية الجديدة.

موعد التقويم الدراسي بالسعودية 1443

وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أعلن التقويم الدراسي على مستوى كافة المحافظات والمدن السعودية، ليعلن موعد بدء الدراسة 1443 – 2022 بالمملكة، حيث يكون بداية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 1443/01/21هـ ، 2021/8/29 م وعودة الطلاب والمعلمين على مستوى كافة المؤسسات التعليمية بالمملكة، حيث تم تقسيم العام الدراسي لثلاث مراحل متتابعة تسهيلا على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

موعد عودة الإداريين وأعضاء هيئة التدريس

يعود المسؤولين الإداريين والعاملين بأعضاء هيئة التدريس الى العمل فى المدارس يوم الاحد الموفق14 محرم للعام الهجري 1443، والذى يوافق ميلادياً16-8-2021 وهذا قبل بداية الدراسة فى 12 محرم 1443 اى قبل الدراسة بأسبوعين تقريبا وذلك للعمل على تنظيم الخطط الدراسية وتنظيم الفصول والكشوفات الخاصة بالطلاب والمدرسين وتخطيط الجدول الدراسي خلال الثلاثة فصول.