التمويل الشخصي عبر الراجحي موبايل ومعرفه اهم العروض والحصول علي مكافئات مجانيه

التمويل الشخصي عبر الراجحي من اهم التمويلات التي اطلقها الراجحي والتي اعلن عنها المصرف عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. كما اعلن المصرف حديثا أيضا بالمملكة وعلي صفحته الرسمية أيضا عن عروض الراجحي علي هيونداي بالتعاون مع شركه ألمجدوعي للسيارات في يوليو بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن برنامج تمويل السيارات المستعملة من مصرف الراجحي وتملك سياره بكل سهوله. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح التمويل بالتفصيل ومعرفه اهم المميزات التي اعلن عنها المصرف. ومعرفه اهم الشروط وطرق الحصول علي التمويل بالخطوات.

التمويل الشخصي عبر الراجحي

اعلن المصرف عن التمويل وبالتالي اعلن علي انه يمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة الحاصلين علي التمويل الشخصي وطني 1 ووطني 2 وذلك من خلال التطبيق الخاص بالمصرف. كما اعلن المصرف عن ميعاد بدء العرض علي التمويل الشخصي والتي تبدأ من 16 يوليو 2021 وتنتهي في 31 ديسمبر 2021. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن بعض المميزات الخاصة بالعرض وهي كالاتي:

معدل النسبة السنوي للتمويل يبدأ من 4.31%.

عند الحصول علي التمويل يتم منحك 100000 نقطه مكافأة و 500 ريال استرداد نقدي علي البطاقة الائتمانية.

الحصول علي رسوم مجانيه علي الحوالات لمده 12 شهر.

يطبق إضافة 500 ريال وذلك لمنتجات التمويل حسب البطاقة لدي العميل .

سيتم إضافة 500 ريال أيضا الخاصة بالعرض علي البطاقات المفعلة وغير متأخره في السداد.

شروط التمويل من الراجحي موبايل

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن بعض الشروط البسيطة والتي يجب توافرها في المستفيد لكي يحصل علي التمويل والمكافئات من الراجحي. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

علي المستفيد التأكد من وجود بطاقه ائتمانيه ساريه ونشطه ولا يوجد بها تأخير في السداد.

يحق للمصرف تعديل أي شروط أو إلغاء العرض الترويجي في حاله نشأت أي ظروف خارجه عن سيطرته والتي تخضع لأحكام وقوانين المملكة.

سيتم إخطار المستفيد من المصرف والحصول علي هدايا العرض في موعد أقصاة عشرين يوم عمل.

كيفيه الحصول علي التمويل من الراجحي موبايل

والجدير بالذكر أن المصرف اعلن عن طريقه الحصول علي التمويل والعروض الخاصة به عبر تطبيق الراجحي موبايل. أو تحميله علي الجوال أو عن طريق الاتصال الإلكتروني التي نوضحه لكم عبر الخطوات الأتية: