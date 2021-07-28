واشنطن تحذر من تحول أفغانستان إلى ”دولة منبوذة”

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، من أن أفغانستان قد تصبح "دولة منبوذة" في حال استولت حركة "طالبان" على السلطة بـ"القوة".
وحذر بلينكن خلال مؤتمر صحافي أقيم في نيودلهي من أن تصبح "أفغانستان التي لا تحترم حقوق شعبها، أفغانستان التي ترتكب فظائع ضد شعبها، دولة منبوذة".
وأضاف: "تقول طالبان إنها تريد اعترافا دوليا … الاستيلاء على السلطة بالقوة وانتهاك حقوق الشعب ليست الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك".
وتزامن هذا التحذير مع لقاء وفد من "طالبان" وزير الخارجية الصيني وانغ يي في تيانجين (شمال الصين).
وقال الناطق باسم "طالبان" محمد نعيم لوكالة "فرانس برس" في كابل، إن الحركة أكدت للصين "أن الأراضي الأفغانية لن تُستخدم ضد أمن أي بلد كان".
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