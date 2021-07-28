فلسطين تدعو لتفعيل دور اللجنة الرباعية لعملية السلام فى الشرق الأوسط

وأشاد المالكى، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، فى مقر الوزارة بمدينة رام الله، مبعوث الاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط سفين كوبمانس - بجهود الاتحاد الأوروبى الكبيرة على جميع الأصعدة، والمساهمة فى إيجاد حلول للقضية الفلسطينية.
كما دعا إلى ضرورة البدء فى خطوات عملية لعقد المؤتمر الدولى للسلام، والذى دعا إليه الرئيس الفلسطينى محمود عباس لإنجاز حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية.
ومن جهته، أعرب المبعوث الأوروبى عن رغبة الاتحاد الأوروبى بالانخراط فى عملية السلام، مؤكدا موقف الاتحاد الثابت والداعم للشعب الفلسطينى ومؤسساته، وأنه سيعمل بكل طاقاته من أجل تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية.
وتطرق اللقاء إلى بحث كيفية العودة إلى المفاوضات الجادة وتوفير المناخات الإيجابية للوصول إلى تلك المفاوضات.
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