ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مجمع للكيماويات غربى ألمانيا  

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (يورو نيوز)، اليوم الأربعاء، أن المسئولين المعنيين بإجراء اختبارات للهواء عقب الانفجار، أفادوا بأنه لا يوجد خطر متعلق بالمواد الكيميائية التى تسبب الانفجار فى إطلاقها، على المقيمين فى المنطقة.

وأشارت الشبكة إلى أن جهود رجال الاطفاء استمرت لنحو 4 ساعات للسيطرة على الحريق.