الاتحاد التونسى للشغل : حريصون على تواصل الدولة والمحافظة على مكاسبها

جدة - نرمين السيد - وكان الاتحاد العام التونسى للشغل، قد ذكر فى بيان سابق بضرورة وجود ضمانات دستورية مرافقة لقرارات الرئيس قيس سعيد، وأكد رفضه لجوء أى طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف.

هذا وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد أصدر مساء الأحد الماضى، قرارات تم بموجبها إعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشى، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء وزير الدفاع ووزيرة العدل من منصبيهما.