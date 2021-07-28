محمد بن زايد يقوم بزيارة رسمية للنمسا الخميس

يقوم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، بزيارة رسمية إلى جمهورية النمسا، لبحث علاقات التعاون بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية.

وذكرت وكالة أنباء "وام"، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيجري خلال الزيارة مباحثات رسمية مع مستشار النمسا، سيباستيان كورتس. وأوضحت أن المباحثات ستتناول "علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والنمسا، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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