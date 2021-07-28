رابط تسجيل مستفيد جديد بمقطوعة الضمان وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي

مقطوعة الضمان الاجتماعي هي أحد برامج الدعم المساعدة للمواطنين داخل جميع محافظات المملكة العربية السعودية، حيث تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من برامج الدعم التي تخص العديد من مواطني المملكة، حيث يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لفئات محددة يتم تصنيفها من ضمن الفئات الأقل دخلاً بالمملكة العربية السعودية، حيث تجتهد الوزارة إلى سد احتياجات المعيشة الخاصة بالمواطنين، والعمل علي رفع مستوي معيشتهم من أجل حياة كريمة، حيث يتم صرف مبالغ مالية تصل إلى 30 ألف ريال سعودي لمقطوعة الضمان الاجتماعي في حالة توافر شروط الصرف التي تعلنها وزارة الموارد البشرية لجميع المستفيدين، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية أنه يجب علي جميع المواطنين تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم حتي يتم الصرف وعدم انقطاع صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي.

شروط رئيسية للاستفادة من صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

شروط التسجيل في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل الحصول علي الدعم النقدي “مقطوعة الضمان”, ولابد أن تكون هذه الشروط متوافره, وهذه الشروط هي:

أصحاب الجنسية السعودية لهم حق الاستفادة من صرف مقطوعة الضمان.

عمر المستفيد يجب ألا يقل عن عمر 35 عام حتي يتم الصرف.

يجب عدم استفادة الشخص من أي برامج دعم مالية داخل المملكة.

ألا يمتلك الشخص المستفيد من مقطوعة الضمان أي سجل تجاري داخل المملكة العربية السعودية.

الفئات المستهدفة في معاش الضمان الاجتماعي

هناك بعض الفئات التي تستهدفها مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي يمكن هذه الفئات أن تتقدم بكل سهولة للحصول علي المساعدة المقطوعة والتي تمنح عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي السعودي.

الأشخاص الذين بلغوا إلي سن المعاش والشيخوخة.

الأشخاص الذين لديهم عجز دائم أو مؤقت.

هناك بعض الأسر التي لها الحق في التقديم مثل ( الأسر المهجورة, الأسر التي يكون عائلها مدمن مخدرات, الأسر التي يكون عائلها غائب أو مفقود).

السيدة التي لها أبناء وتكون مطلقة أو ارمل ولا يعولها احد.

طريقة التسجيل في دعم مقطوعة الضمان والاستعلام عن مبالغ المساعدة المقطوعة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسهل علي جميع المستفيدين التسجيل في مقطوعة الضمان بالإضافة إلى الاستعلام عن مبلغ المقطوعة للمستفيدين المسجلين بالمنظومة، وتأتي الخطوات كالتالي شارحة كيفية التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي عبر موقع وزارة الموارد البشرية:

تحديث الضمان الاجتماعي عبر رابط الوزارة الجديد

ناشدت وزارة الضمان الاجتماعي جميع مستفيدي خدمات وزارة الموارد الموارد البشرية، بضرورة قيامهم بتحديث بيانات ومعلومات الضمان الاجتماعي الخاص بهم من خلال الدخول علي رابط وزارة الموارد البشرية الحديث الذي تم توفيره لجميع المستفيدين, وذلك حتي يضمن من يستفيد من مساعدات مؤسسة الضمان الاجتماعي استمرار الحصول علي هذه المساعدات.

طريقة التواصل مع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تستطيع أن تقوم بالتواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال عدد من وسائل التواصل المختلفة, والتي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفيرها للمواطنين من اجل استقبال الشكاوى والاستفسارات, تستطيع أن تقوم بالاتصال علي رقم 19911, أو يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب إحضار الأوراق التي حددتها مؤسسة الضمان الاجتماعي للتسجيل كمستفيد جديد.