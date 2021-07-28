تمويل شخصي فوري إستلم في ربع ساعة بدون تحويل راتب وبفترة سداد مرنة

في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية المتبعة بالمملكة يتعثر بعض المواطنين عن سداد بعض مسؤولياته المالية أو مشتروات أو شراء بعض مستلزمات المنزل، ويعتبر تمويل منصة سلفة أسرع تمويل شخصي في المملكة حيث تقدم منصة سلفة تمويل شخصي فوري بدون تحويل راتب وبفترة سداد كبيرة، وبإجراءات سهلة وبدون قيود إستلام السلفة خلال ربع ساعة إذا تواجدت الشروط التي تطلبها المنصة ، فأهم ما يميز التمويل أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمتاز بتوفر السيولة النقدية التي تبدأ بمبلغ 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي كحد أقصى، ولذلك يعتبر تلك السلفة من أكثر الأمور بحثاً من قبل السعوديين ليستفيدوا منها في فك كربهم، حيث يمكن استلام السلفة من أجل سداد مديونية، تصليح منزل، دفع مصاريف متراكمة، أو شراء ما يلزم احتياجاتهم الشخصية بأقساط مجدولة مريحة علي عدة أشهر، ولهذا يعتبر أسرع تمويل شخصي متوفر في المملكة العربية السعودية.

أهم مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة:

عندما يفكر المواطن السعودي في اللجوء لأخذ سلفة من إحدى البنوك المانحة للسلف أو القروض قد يكون أول حاجة يفكر فيها المواطن السعودي كيفية سداد السلفة ونظراً لطريقة سداد هذه السلفة على فترة سداد طويلة، كانت منصة سلفة الالكترونية كانت هذه السلفة من أفضل التمويل الشخصي السريع لمن يحتاج سلفة فورية وبدون اجراءات طويلة معقدة وفي نفس الوقت بدون تحويل راتب وبفترة سداد ميسرة، والتمويل الشخصي من منصة سلفة متوافق مع أحكام الإسلام بمعايير وضوابط يلزم توافرها عند التقديم، حيث يمتاز القرض بأنه لا يشترط إرسال الراتب الشهري الخاص بالعميل إلى المنصة حتى تتم الموافقة علي الطلب، فهو تم تخصيصه لخدمة المواطنين السعوديين والوقوف بجوارهم وقت الأزمات المادية، وتقليل أعباء الحياة لديهم، ولهذا نقدم لكم كافة المزايا المتاحة، وهي كالأتي:

يُصرف القرض بالإتفاق مع ضوابط الشريعة الاسلامية دون مخالفتها.

جدولة أقساط القرض علي أقساط مريحة ومرنة.

اسرع قرض شخصي والموافقة سريعاً بعد توافق الشروط.

يُصرف التمويل أون لاين عبر الانترنت.

لا يتطلب تحويل الراتب.

هامش ربحي منخفض.

شروط وأحكام الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة:

وضعت منصة سلفة عدة شروط بسيطة ومتوفرة على معظم المواطنين لكي تحصل على سلفة سريعة وبدون إجراءات معقدة أو تحويل راتب يجب توفر الشروط التالية: