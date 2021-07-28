إصدار واتساب الأزرق الجديد لعام 2021 ومميزات الظهور والإخفاء الخاصه به

يعد تطبيق واتساب الأزرق نسخة معدلة وذلك من تطبيق واتساب الأصلي وهو أحد أهم التطبيقات الشهيرة واتساب بلس، وأهم ما يميز تطبيق واتساب الأزرق إنه يدعم التعامل مع الأجهزة الضعيفة وبهذا الدعم المتميز يجعله منتشر بصورة كبيرة جدا وهو أهم التطبيقات استخداما كما انه اكثر تطبيقات واتساب بلس استخداما ويأتي خلف تطبيق واتساب الذهبي من حيث الاستخدام حيث انه يحتوي على نفس المميزات لنسخة واتساب الذهبي كاملة مضاف الي ذلك دعمه للإصدارات القديمة من الاندرويد ومن خلال موقعنا موقع ثقفني سوف نعرض علي سيادتكم كافة واهم مميزات هذا التطبيق وكذلك رابط التحميل .

تطبيق واتساب الأزرق وأهم مميزاته

يتيح لك تطبيق واتساب الازرق الكثير من المميزات الجديدة وذلك مثل كيفية إمكانية التحكم في الخصوصية وذلك بشكل فردي مع كل صديق علي حدا وهذه واحدة من أهم مميزات تطبيق واتساب الازرق حيث يمكن لكل مستخدم تخصيص اعداداتك بشكل منفرد لكل صديق وكذلك من الميزات الرائعة والجديدة في هذا التطبيق انها تتيح خاصية الترجمة الفورية والرسائل قبل ان تقوم بارسالها وهذه ميزة جديدة وذلك لتسهيل عملية التواصل مع كافة اللغات ومحادثة جميع الأجانب وسوف نعرض علي حضراتكم أيضا قائمة بجميع وأهم المميزات الأخرى.

ميزة إخفاء آخر ظهور لك عن جميع الأصدقاء. كيفية التحكم في خصوصية المحادثات بشكل فردي تبعا لكل محادثة. لك حق منع الأصدقاء من حذف الرسائل وذلك بعد إرسالها. لك حرية منع الأصدقاء من حذف حالات الواتس الخاصة بهم وذلك بعد نشرها. إخفاء اشارة صح صح التي تفيد قراءة الرسائل. امكانية اخفاء اشارة صح صح والتي تفيد استلام الرسائل. اظهار علامة صح صح الأزرق فقط عند ردك على الرسالة. لك حرية منع ظهور الوسائط المستلمة من قبل واتساب الأزرق علي الاستوديو . حذف عبارة ” محولة” والتي تظهر على الرسائل التي يتم إعادة توجيهها. حرية إخفاء مشاهدتك لحالات الأصدقاء. للأمان يتيح لك إضافة سؤال امان بجانب البصمة وكذلك الـ pin او النمط الخاص بك .

يمكنك تغيير ايقونة الواتساب.

يتيح لك مكتبة كبيرة من الثيمات الجاهزة.

يمكنك التعديل على شكل الشاشة الرئيسية للتطبيق.

سهولة في التعديل على شكل شاشة الدردشة.

حرية التحكم بشكل كامل في الوان واتساب الأزرق.

كما انه يتيح لك تعديل شكل صورة الأصدقاء من دائرية الى مربعة وكذلك العكس.

يتيح لك تغيير الصوت أثناء الرسائل الصوتية إلى مجموعة أصوات مختلفة لمداعبة اصدقائك .

كذلك يمكنك إيقاف الإشعارات الإضافية الخاصة بحسابك.

التحكم الكامل في لغة التطبيق التي تريدها وتغيرها بسهولة .

تبويبه خاصة بمتابعة أهم احدث التعديلات والتي قد قام بها اصدقاءك علي حساباتهم.

التحكم الكامل في وصول الإنترنت الى التطبيق وكذلك قطعة عنه.

يمكنك التطبيق من ارسال رسائل مجهولة إلى الأصدقاء.

وكذلك ارسال رسالة الى ارقام غير مدرجة على الهاتف.

وكما يمكنك التعديل علي الدردشات من حيث المحتوي و كذلك وقت الارسال ” لكي تظهر على هاتفك فقط”

زر الوصول السريع وذلك للتحكم في كافة إعدادات الدردشة من الداخل.

1- كيفية إعدادات الخصوصية والتحصين الأمان من واتساب الأزرق2- كيفية إعدادات المظهر والألوان لتطبيق واتساب الأزرق3- كيفية إعدادات التطبيق الداخلية والإشعارات لتطبيق واتساب الأزرق

وبذلك نكون عرضنا على حضراتكم أهم مميزات تطبيق واتساب الأزرق وكيفية استخدامه وكيفية التحكم الكامل به وكيف تتمتعون به من خلال سهولته ومميزاته نتمني أن نكون قد وفقنا في عرضه علي حضراتكم وسوف نعرض اليكم كل ماهو جديد علي موقع ثقفني تابعونا .