أستعلام عن نتائج الدبلوم العام 2021 سلطنة عمان نتائج الصف الثاني عشر برقم الجلوس فقط

نتائج الدبلوم العام 2021 سلطنة عمان سوف تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أفرجت الوزارة على ان تم الانتهاء من التصحيح ومراجعه النتيجة وأنها جاهزة الآن للنزول، لكي يعرف كل طالب نتيجته بكل وضوح، وسيتم نشر النتيجة على موقع الوزارة الإلكتروني، حيث يستطيع كل الطلاب الحصول عليها بكل بساطة وفي أي وقت، لن تحتاج للذهاب للمدرة واحضراها، وذلك بتوفير الجهد على الطلاب وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي حتى لا تنتشر العدوة.

نتائج الدبلوم العام 2021 سلطنة عمان

ستتوفر النتيجة قريبا من خلال الموقع الرسمي الرئيسي لوزارة التربية والتعليم البوابة التعلمية، ويجب على كل الطالب التسجيل الآن، حرصا على ضمان عملية التسجيل، مما يسهل على الطالب أحضار النتيجة سريعا، تحسبا لأي عطل ممكن يحدث في الموقع، نظرا للضغط على الموقع، فيجب اتباع الخطوات الأتية:

يجب أولا الدخول على موقع بوابة سلطنة عمان التعلمية.

ثم تسجيل الدخول، عن طريق كتابة اسم المستخدم ورقم السر أولا.

ثم الدخول على الصفحة واتباع الخطوات المتتابعة.

نتائج التعليم العام 2021 عمان

لإحضار النتيجة بخطوات اخري يجب اتباع كل ما يأتي.

الدخول على موقع البوابة التعلمية.

ثم الضغط علي خدمات الطلاب.

وتسجيل الدخول عن طريق كتابة الرقم المدني.

ثم كتابة تاريخ اليوم الذي يشمل اليوم والشهر والسنة، بطريقة صحيحة.

ثم الضغط على كلمة الدخول.

ومتابع النتيجة بكل سهولة.

نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان

يمكن أيضا أحضار النتيجة بكل سهولة عن طريق رسائل sms القصيرة، وهو عن طريق أرسالة نصية قصيرة لمعرفة النتيجة مكتوب بها بياناته كاملة مع رقم الجلوس، على رقم 90200.

موعد نسب الثاني عشر 2021

سوف تظهر النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة عبر الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، وان النتيجة سوف تظهر أليكتروني، ولقد وفرت الوزارة طريقة اخرى وهي الرسائل النصية على رقم 90200 تحسبا لأي عطل من الممكن ان يحدث في الموقع بسبب الضغط، حيث تم امتحان اكثر من 50 ألف طالب وطالبة في يونيه الماضي الموافق ذي القاعدة 1442. والذي من المتوقع ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة.