خلال 30 دقيقة وبأقل راتب احصل على تمويل الراجحي الجديد

خلال 30 دقيقة فقط أحصل على أسرع تمويل شخصي وبأقل راتب شهري بالمملكة العربية السعودية لدى مصرف الراجحي حيث يعد مصرف الراجحي من أهم وأكبر المصارف بالمملكة ويسعى مصرف الراجحي لتوفير عروض تمويلية متنوعة ومبتكرة دائماً وبتقنيات مالية حديثة وبأقل راتب شهري 1900 ريال سعودي بالمملكة يستطيع العميل طلب تمويل الراجحي.

خلال 30 دقيقة احصل على تمويل الراجحي الجديد

يوفر مصرف الراجحي بالمملكة تمويل شخصي سريع لا يحتاج سوا 30 دقيقة فقط من أجل الحصول على التمويل وهذا التمويل أيضاً متاح الحصول عليه لكل من المواطن السعودي وكذلك المقيم وأيضاً المواطن السعودي المتقاعد ويتميز هذا التمويل بما يلي:

التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي يتميز بأنه تمويل لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

يتميز تمويل مصرف الراجحي الجديد بفترات سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 60 شهر.

تمويل مصرف الراجحي متاح لكل من العملاء السعوديين والمقيمين وأيضاً المواطن المتقاعد.

شروط تمويل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

القرض الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية يستطيع الحصول عليه كل من المواطنين السعوديين والمقيمين وأيضاً المواطن المتقاعد ولكن وضع مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية عدد بسيط من الشروط والتى يجب توافرها في العميل الراغب في الحصول على تمويل الراجحي الجديد وهي:

لابد أن يكون المواطن السعودي المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

المواطن السعودي المتقاعد يستطيع الحصول على تمويل الراجحي الجديد بشرط أن يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم الغير سعودي.

يشترط أن تكون جهة العمل معتمدة لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون عمر المواطن السعودي المتقدم لا يتعدى 60 عام وقت إنتهاء التمويل.

70 عام هو الحد الأقصى لعمر العميل المتقاعد الراغب في الحصول على تمويل الراجحي.

طريقة الحصول على تمويل الراجحي

تمويل الراجحي الجديد بفترات سداد ميسرة تصل إلى 60 شهر متاح الحصول عليه خلال 30 دقيقة ويتم الحصول عليه من خلال الآتي: