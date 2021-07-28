رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر رقم الجلوس

بالتزامن مع اعتماد وزارة التربية والتعليم المصرية نتيجة الدبلومات الفنية تم نشر رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021، حيث يتم استخراجها من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة وفي هذا الصدد تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مصر عن اعتماد نتائج الدبلومات الفنية الخصاة بالدور الأول 2021، وقد أرسل الوزير طارق شوقي التهنئات للذين حصلوا على المراكز الأولى فى الدبلومات الفنية متمنيا في ذات الوقت المزيد من التفوق في حياتهم في المستقبل.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية في مصر

يمكن تسجيل الدخول في بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم في مصر، بحيث يستطيع الطلاب عرض نتائجهم بعد الدخول إليها ومن ثم القيام بوضع رقم الجلوس وبعدها الضغط على عرض نتيجة الدبلومات الفنية.

ما هو عدد الطلاب الحاضرين بحسب نائب وزير التربية

بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين بحسب ما تحدث به الدكتور محمد مجاهد حوالي 776 ألف طالب، بينما وصل عدد طلاب نظام السنوات الخمس إلى أكثر من ثمانية عشر ألف طالب، في حين بلغ عدد الطلاب من نظام الثلاث سنوات 757.541، فيما بلغ عدد الطلاب في مدارس تكنولوجيا التطبيقية 369 طالب.

نسب النجاح في مدارس التعليم الفني لنظام الخمس سنوات لهذا العام

وصلت نسبة الناجحين في التعليم الفني الثانوي التجاري إلى نحو 95.53%، في حين بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني الثانوي الفندقي 88.38%، بينما وصلت نسبة النجاح في التعليم الفني الثانوي الصناعي إلى نحو 79 بالمئة.

نسبة النجاح في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بحسب نائب وزير التربية

يعتبر هذا العام أول عام يتم تخريج فيه طلاب وطالبات من الثلاث المدارس الأولى التي تم إنشاؤها بنظام التكنولوجيا التطبيقية، حيث وصل عدد الطلاب الحاضرين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى حوالي 369 طالب وطالبة، وقد وصلت نسبة النجاح إلى 89.99 بالمئة من إجمالي عدد الطلاب، بينما بلغ عدد الطلاب الذين حضروا في مدارس التعليم والتدريب المزدوج 17548 طالب وزيادة بنسبة نجاح وصلت إلى 85.44 بالمئة بزيادة مقدارها 5.72 بالمئة عن نسبة النجاح في السنة الماضية.