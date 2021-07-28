رئيس وزراء اليونان يشيد بالقمة الثلاثية مع الأردن وقبرص

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، إن القمة الثلاثية المنعقدة اليوم بين اليونان وقبرص والأردن تعكس التزام الدول الثلاث بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار فى المنطقة الأوسع.





وأشار ميتسوتاكيس، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة، اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمرينى) اليونانية، إلى أن القمة تتيح الفرصة لتمهيد الطريق لتنسيق أسرع لأعمال الدول الثلاث لصالح شعوبها ولصالح المنطقة بأكملها.

وتأتى القمة فى ظل سعى اليونان إلى توسيع تعاونها الاقتصادى والعسكرى مع دول المنطقة، خشية التنافس المستمر مع تركيا المجاورة على حقوق التعدين فى شرق البحر الأبيض المتوسط.، ويحضرها مع "ميتسوتاكيس" كل من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، وذلك فى إطار اتصالات منتظمة رفيعة المستوى بدأت بين الدول المتوسطية الثلاث فى عام 2018.

وذكر رئيس الوزراء اليونانى، أنه تم إحراز تقدم منذ القمة الأولى فى 2018، إذ قامت الدول الثلاث بتوسيع وتعميق تعاونها فى مجموعة واسعة من المجالات، مؤكدًا أن الدول الثلاث عازمة على توسيع شراكتها وتعزيز تعاونها وزيادة تعزيز التنسيق فيما بينها فى القضايا السياسية والاقتصادية، وكذلك فى المجال الأمنى.

كما أكد أن القمة فرصة للدول الثلاث لمناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والأردن، وكيف يمكن لليونان وقبرص المساهمة فى تعزيزها، وكذلك مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على نطاق واسع، مثل الوضع فى شرق المتوسط ​​وليبيا وسوريا والشرق الأوسط بشكل عام.