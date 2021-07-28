البرهان : نتعرض لهجمة مقصودة تستهدف تفتيت السودان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارته لمقر جهاز المخابرات العامة برفقة عضوى مجلس السيادة شمس الدين كباشى، وياسر العطا، بحسب صحيفة "السودانى" المحلية. وشدد "البرهان"، بحسب "سبوتنيك"، على أهمية جهاز المخابرات العامة فى حفظ الاستقرار وحماية الأمن بالسودان خلال الفترة الانتقالية، معتبرا أن "وحدة وقوة الأجهزة الأمنية هى التى حفظت البلاد من الانهيار الشامل". ومضى "البرهان"، مؤكدا على أهمية جهاز المخابرات العامة: "إذا فقدنا الجهاز حنمشى عميانين ومظلمين وحنقع فى أقرب حفرة قدامنا". ووصف المرحلة التى يمر بها السودان بـ "المفصلية "، داعيا إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخضية الضيقة، على حد وصفه. واعتبر أن جهاز المخابرات العامة، يتعرض كغيره من المنظومة الأمنية إلى "هجمة شرسة". وأوضح أن الحديث يدور عن "هجمة مقصودة تستهدف تفتيت السودان، فى ظل الكثير من التهديدات مهددات والاختراقات التى تهدد الأمن الوطني"، دون توضيح طبيعة أو ذكر الجهات التى تقف خلفها.

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