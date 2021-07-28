مذبحة بحق مئات المدنيين فى نزاع جديد داخل إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وقال على بيديل، المتحدث باسم إدارة الإقليم، بحسب "سبوتنيك"، إن ميليشيات مسلحة من إقليم عفار ارتكبت "مذبحة بحق مئات المدنيين"، يوم السبت، فى بلدة معروفة باسم جدامايتو، والتى تعد جزءًا من صراع حدودى عتيق بين الإقليمين الواقعين فى شمال شرق إثيوبيا.

وقال بيديل إن الهجوم ترتب عليه نزوح الكثيرين من البلدة ونهبها بالكامل تقريبا، كما تحدث مسؤولان كبيران بالحكومة الصومالية عن وقائع مماثلة، وقال أحدهما إن مئات أصيبوا.

كما ذكرت وكالة "رويترز"، أن تقريرا داخليا للأمم المتحدة، أفاد بنشوب قتال فى جدامايتو أصيب خلاله عدد غير معروف من الجانبين، تحاول إثيوبيا احتواء موجة العنف المتصاعدة فى ظل تنافس الأقاليم والمجموعات العرقية على السلطة والموارد.

وذكرت نشرة أمنية داخلية تصدرها الأمم المتحدة أمس الاثنين أنه "دار قتال" بين قوات إقليمى عفار والصومال فى جدامايتو مما تسبب فى "إصابة عدد غير معلوم" من الجانبين.

اندلعت أسوأ أعمال العنف فى إقليم تيجراى فى الشمال فى أواخر 2020، وهو صراع لا صلة له بنزاع إقليمى الصومال وعفار، ولا تزال السلطة الفيدرالية للبلاد فى نزاع مع الجهبة الحاكمة سابقا للإقليم.