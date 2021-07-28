روسيا تنفى اتهامات أمريكية حول التدخل فى انتخابات الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، خلال مؤتمر صحفى، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية" : "روسيا لم تتدخل أبدًا فى العمليات الانتخابية فى الولايات المتحدة، الحديث يدور عن حقيقة أثبتتها نتائج تحقيقات عديدة أجريت فى أمريكا حول هذا الموضوع، حيث لم تثبت التحقيقات تلك تدخل روسيا".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن وجه، خلال مؤتمر صحفى، اتهامات لروسيا بالتخطيط للتدخل فى الانتخابات الأمريكية ونشر معلومات مضللة بهذا الشأن.