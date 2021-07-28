رئيس الوزراء الهندى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية العالمية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة، والتحديات الإقليمية، وبحث والتعاون المشترك فى الاستجابة لكوفيد 19، وتغير المناخ، والقيم المشتركة والمبادئ الديمقراطية، والأمن الإقليمى.

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