حرائق هائلة بمحافظة عكار شمالى لبنان والصليب الأحمر يدفع بـ 9 فرق إنقاذ

جدة - نرمين السيد - اندلعت حرائق هائلة فى غابات الصنوبر بإحدى مناطق مدينة القبيات وفى عدد من المزارع بقرية بينو بمحافظة عكار شمالى لبنان، وسرعان ما انتشرت النيران لتصل إلى المنازل لتحاصر الأهالى فى المناطق السكنية المجاورة.





ودفع الصليب الأحمر اللبنانى بـ9 فرق إنقاذ وإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين جراء الحرائق والدخان الكثيف بمدينة القبيات، بالإضافة إلى إخلاء المواطنين المحتجزين فى منطقة الحريق، كما دفعت فرق الدفاع المدنى بسيارات لمحاصرة النيران ومحاولة إطفائها وإنقاذ الأهالى.

وأعلن الصليب الأحمر اللبنانى أنه فى الدقائق الأولى لوصول فرق الإسعاف، تم إخلاء 17 مواطنًا وإسعاف 6 مصابين فى موقع الحريق ونقل 2 إلى المستشفى.

وفى "بينو"، اندلع حريق انتشر على عدة أفدنة من بساتين الزيتون وأشجار السنديان، واتسعت رقعة الحريق بسبب سرعة الهواء الساخن الذى يضرب المنطقة، وتجرى حاليًا جهود الإطفاء والإنقاذ.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قد طلب فى السابع عشر من شهر يوليو الجارى، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين جهوزية كاملة لمواجهة تجدد الحرائق نتيجة الحرارة المرتفعة واحتمال وصول موجة حرّ إلى البلاد، ما يعزز المخاوف من اندلاع حرائق.

جاء ذلك فى اتصال هاتفى بين الرئيس اللبنانى ميشال عون بوزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال محمد فهمى، وعرض معه الأوضاع العامة فى البلاد.

وأكد "فهمى" للرئيس عون أنّه طلب من الأجهزة المعنية والبلديات أن تكون جاهزة لمواجهة أى طارئ، مع إمكانية الاستعانة بطوافات الجيش عند الضرورة.

كما أجرى عون اتصالاً بالمدير العام للدفاع المدنى العميد ريمون خطار، وطلب منه أن تكون أجهزة الدفاع المدنى على أتم الاستعداد لمواجهة احتمال اندلاع حرائق، لا سيّما فى المناطق الحرجيّة.