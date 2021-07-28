ودفع الصليب الأحمر اللبنانى بـ9 فرق إنقاذ وإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين جراء الحرائق والدخان الكثيف بمدينة القبيات، بالإضافة إلى إخلاء المواطنين المحتجزين فى منطقة الحريق، كما دفعت فرق الدفاع المدنى بسيارات لمحاصرة النيران ومحاولة إطفائها وإنقاذ الأهالى.
وأعلن الصليب الأحمر اللبنانى أنه فى الدقائق الأولى لوصول فرق الإسعاف، تم إخلاء 17 مواطنًا وإسعاف 6 مصابين فى موقع الحريق ونقل 2 إلى المستشفى.
وفى "بينو"، اندلع حريق انتشر على عدة أفدنة من بساتين الزيتون وأشجار السنديان، واتسعت رقعة الحريق بسبب سرعة الهواء الساخن الذى يضرب المنطقة، وتجرى حاليًا جهود الإطفاء والإنقاذ.
وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قد طلب فى السابع عشر من شهر يوليو الجارى، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين جهوزية كاملة لمواجهة تجدد الحرائق نتيجة الحرارة المرتفعة واحتمال وصول موجة حرّ إلى البلاد، ما يعزز المخاوف من اندلاع حرائق.
جاء ذلك فى اتصال هاتفى بين الرئيس اللبنانى ميشال عون بوزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال محمد فهمى، وعرض معه الأوضاع العامة فى البلاد.
وأكد "فهمى" للرئيس عون أنّه طلب من الأجهزة المعنية والبلديات أن تكون جاهزة لمواجهة أى طارئ، مع إمكانية الاستعانة بطوافات الجيش عند الضرورة.
كما أجرى عون اتصالاً بالمدير العام للدفاع المدنى العميد ريمون خطار، وطلب منه أن تكون أجهزة الدفاع المدنى على أتم الاستعداد لمواجهة احتمال اندلاع حرائق، لا سيّما فى المناطق الحرجيّة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حرائق هائلة بمحافظة عكار شمالى لبنان والصليب الأحمر يدفع بـ 9 فرق إنقاذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.