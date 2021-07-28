أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في الجزائر، الأربعاء، استعداد بلاده لدعم ليبيا، مؤكدا أن "الحل الوحيد للأزمة الليبية يمر عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
كما أكد الرئيس الجزائري استعداد بلاده لـ"مساعدة ليبيبا" ودعمها.
من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن الجزائر أبدت دعمها للسلطات الليبية وصولا إلى إجراء الانتخابات، معربا على سعادته بدعم الرئيس الجزائري للسلطات الليبية وصولا إلى إجراء الانتخابات.
وبشأن محادثاته مع الرئيس الجزائري، قال المنفي: "ناقشت مع الرئيس تبون أمن الجنوب الليبي وفتح المعابر بين البلدين".
واستطرد قائلا: "نتطلع إلى دور جزائري لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الجزائري: حل الأزمة الليبية يمر عبر الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.