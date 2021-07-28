باريس تدعو تونس للإسراع في تعيين رئيس للوزراء

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأربعاء، إلى تعيين رئيس وزراء "بسرعة" في تونس، بعد تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة التنفيذية.

وشدد لودريان في مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، على "أهمية تعيين رئيس وزراء بسرعة وتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية تطلعات التونسيين".

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات حركة النهضة الإخوانية.

وجاءت قرارات سعيد استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم".

ويعمل الرئيس التونسي على فتح ملفات الفساد المالي المتعلقة بالأحزاب السياسية، بعد تورطها في انتهاكات عديدة.