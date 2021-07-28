دوت الخليج :- دعا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى التحرك بسرعة لقلب مسار الانهيار الذي تعانيه البلاد على كل المستويات وتسريع عملية التعافي والانتعاش.

وقال خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية الخاصة بإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار "لقد وقع أخيرا الاتفاق الذي ينص على حصول لبنان على الفيول من العراق لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، متوقعا أن تزداد التغذية بالكهرباء في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الشح في البنزين والغاز والطوابير الطويلة هي نتيجة طبيعية للخلل القائم في السوق بسبب انهيار سعر صرف الليرة، مبينا أن الحكومة ستستمر في محاربة ممارسات الأسواق غير القانونية وما يتعلق بأنشطة التهريب. واوضح أن هذه الخطوة في حد ذاتها غير كافية، وينبغي أن تكون جزءا من برنامج شامل يحقق استقرار الاقتصاد الكلي بما فيه خطة لشبكة الأمان الاجتماعي، وأن يدرج هذا الموضوع على رأس جدول أعمال الحكومة المقبلة كأساس للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

--(بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الحكومة اللبنانية: البلاد تعاني انهيارا تاريخيا على كل المستويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.