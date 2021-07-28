الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021م

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لسنة 2021م ولذلك زادت محركات جوجل في البحث عن موقع بوابة التعليم الفني لكي يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الجاري 2021م حيث أن يمكن على جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص به، ومن المؤكد أن سوف يتم الإنتهاء من التصحيح، في هذه الحالة يمكن على جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة النهائية الخاصة به، بعد اعتمادها رسميا من قبل البوابة الإلكترونية للتعليم الفني، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم لينك بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021م ولذلك سوف نقوم بتوضيح عدد الطلاب لهذا الاختبار، وتحديد عدد جميع الملاحظين.

موقع بوابة التعليم الفني :

يجب على جميع الطلاب والطالبات الدخول من قبل الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتعليم الفني للحصول على النتيجة الخاصة به، من خلال إدخال رقم الجلوس الخاصة بالطالب، ولذلك تم الإعلان على أن سوف يتم إعلان عن النتيجة النهائية في المدرسة ولكن بعد ظهور النتيجة بيوم واحد على الأقل من البوابة الإلكترونية للتعليم الفني.

بالإضافة إلى ذلك أن تم الإعلان على أن قد حوالي (816948) طالب هذه الاختبارات، الدور الأول فى حوالي ( 1431 ) مادة، وهذا يعد أمر ضروري لأنه على كافة التخصصات، حيث أن تم توزيع على حوالي (3112) وهذا لجنة امتحانية على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث أن تم الايضاح على أن حوالي (212951) وهذا يشمل ملاحظين ومراقبين، وهذا يشمل مراقبين أوائل ورؤساء اللجان أيضاََ.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أكدت على أن سوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة المتخذة لكي لا تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم كله وتحقيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي، حيث أن تم التأكد من قبل المصادر المسئولة الخاصة بوزارة التربية والتعليم على أن تكون نتيجة الدبلومات الفنية الخاصة بالعام الجاري 2021م.

ومن المؤكد أن وزارة التربية والتعليم ة تم بدء تقدير جميع الدرجات وهذا من شهر يونيو الماضي 2021م حيث أن تم الإشتراك في عملية التقدير حوالي 45 ألف مقدر، ولذلك تم التأكد على أن بعد انتهاء من التصحيح وهذا يتم البدء في مراجعة النتيجة قبل اعتمادها مباشرةََ، حيث أن أوضح نائب وزير التعليم الفني، ولذلك تم الإعلان على أن يستعد للاعلان عن النتيجة النهائية رسمياََ، لجميع الطلاب ولذلك تم التأكيد على أن النتيجة مطمئنة لجميع الطلاب.