جامعة تبوك تعلن نتائج القبول والنسبة الموزونة 1443واجراءات تعديل الرغبات

جامعة تبوك. أعلنت عن نتائج قبول الطلاب والطالبات بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط. وأيضاً النسبة الموزونة للعام الجامعي 1443. في مختلف التخصصات بالكليات التابعة للجامعة. سواء في مدينة تبوك أو في المحافظات التابعة للمنطقة. وفق المعايير المعلنة من الجامعة للقبول بها والتي حددتها الجامعة أثناء مرحلة التسجيل. ووفق عدد المقاعد الشاغرة وترتيب الرغبات. من الطلاب والطالبات، وطالبت الجامعة كل من تم قبولهم الدخول على موقع الجامعة والاستعلام عن التخصص الذي تم ترشيحه عليه.

جامعة تبوك تعلن نتائج قبول الطلاب والطالبات والنسبة الموزونة لعام 1443

قال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زيد بصفر، أن كافة عمليات القبول والفرز والترشيح في الجامعة، قد تمت بشكل إلكتروني دون أية معاملات ورقية، مشيراً إلى أنه يجب على الطلاب المرشحين للقبول بالجامعة، ضرورة القيام بالاستعلام عن التخصص الذي ترشح عليه، ثم القيام بتأكيد القبول على الرغبة الذي تم ترشيحه عليها، ويمكن معرفة نتائج القبول بالخطوات التالية:-

1- الدخول على موقع جامعة تبوك الالكتروني.

2- الضغط على إعلان نتائج القبول.

3- يقوم الطالب بإدخال اسم المستخدم ثم كلمة السر ثم الضغط على دخول

وقد حددت جامعة تبوك النسبة الموزونة للتخصصات للطلاب والطالبات ويمكن معرفة أقل النسب الموزونة في مختلف التخصصات وذلك كما يلي:-

كذلك فقد حددت الجامعة أيضاً اجراءات تعديل الرغبات لمن يريد اجراء تعديل الرغبات للطلاب والطالبات وذلك كما يلي:-

وأضاف الدكتور زيد بن أسلم بصفر عميد القبول والتسجيل بأنه يمكن للطلاب والطالبات الذين قاموا بتأكيد رغبات القبول وصدرت لهم الرقم الجامعي، تعديل رغبة القبول وذلك من خلال البوابة الالكترونية للجامعة، حيث تكون عملية تعديل الرغبات وفق المقاعد الشاغرة والنسبة الموزونة والمكافئة.

وأوضح أيضاً بأنه يمكن رفض رغبة القبول لمن لا يريد الدراسة في الجامعة أو الانسحاب نهائياً لمن تم قبول بالجامعة، إلا أنه يجب على الطلاب والطالبات التأكد من ذلك، حيث أنه لا يحق لهم المطالبة بالمقعد مرة أخرى، مشدداً على أن أخر موعد لتأكيد القبول سيكون يوم الأحد الموافق 29/12/1442 هـ.

وكشف عميد القبول والتسجيل بأن الجامعة مستمرة في تقديم وتوفير خدمة الدعم والمساندة إلكترونياً للطلاب والطالبات حرصاً منها على الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي تتعلق بعملية القبول والتسجيل بها.